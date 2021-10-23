Англия

Football.ua представляет анонс матча девятого тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче девятого тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Брайтоном и Манчестер Сити..

Брайтон — Манчестер Сити

Суббота, 23 октября, 19:30. Амекс,Брайтон. Главный арбитр — Кевин Френд. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Брайтон является одной из самых интересных команд чемпионата Англии, которой весьма трудно не симпатизировать. Под руководством Грэма Поттера "чайки" всегда пытаются играть первым номером и не подстраиваться под соперника, вне зависимости от его уровня.

Возможно, для кого-то это станет удивлением, но по статистическим показателям "чайки" в прошлом сезоне недобрали 20 очков из-за своей слабой реализации. Будь тот же Мопе менее расточителен, то Брайтон должен был финишировать на пятой строчке (исходя из статистики), однако в итоге был вынужден довольствоваться только скромным 16-м местом. Сейчас подопечные Грэма Поттера идут в зоне Лиги чемпионов, что абсолютно не является особым удивлением. Конечно, есть огромное сомнение, что Брайтону удастся сохранить свои позиции по итогам сезона, но пока их столь высокое расположение выглядит более чем закономерным.

Что касается Манчестер Сити, то их огромные амбиции не являются большим секретом для всех любителей английского футбола. В прошлом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы стали чемпионами Англии, однако главная цель так и осталась недостижимой — Лига чемпионов.

Очевидно, что, выбирая между английской Премьер-лигой и Лигой чемпионов, тренерский штаб "горожан" отдаст предпочтение второму, но это не значит, что внутреннее первенство — "запасной" вариант для Манчестер Сити. Хосеп Гвардиола, несмотря на отсутствие качественного номинального форварда, попытается забрать все и сразу, особенно после того, как кадровые потери в его команде остались в прошлом.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,45, тогда как потенциальный успех Брайтона оценивается показателем 7,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,70.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Альсате, Уэлбек — Ферран Торрес.

Под вопросом: Уэбстер — Менди.

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