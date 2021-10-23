Англия

Эмилиано Мартинес попытался попасть на пресс-конференцию по завершению поединка.

В 9-м туре Английской Премьер-Лиги лондонский Арсенал на своем поле одержал уверенную победу над Астон Виллой (3:1).

По завершению поединка в подтрибунном помещении Эмирейтс произошла потасовка с участием футболистов обеих команд. Об этом сообщает Sky Sports.

Главным действующим лицом стал голкипер гостей Эмилиано Мартинес. Голкипер бирмингемцев попытался попасть на послематчевую пресс-конференцию, где хотел рассказать детали своего ухода из Арсенала перед стартом этого сезона.

Сначала противились этому поведению футболисты хозяев, что переросло в потасовку между игроками обоих клубов. Разняли футболистов лишь работники службы безопасности стадиона. Достоверно неизвестно, что именно хотел рассказать аргентинский вратарь, однако очевидно, что в нем затаилась обида относительно сделанного выбора Артетой в пользу Лено.

В сезоне 2020/21 Берндт Лено получил травму, в следствии чего основным голкипером команды стал Мартинес. Тем не менее, убедительная игра аргентинца в заключительной части сезоне не поспособствовала его закреплению в основном составе "канониров". Летом Мартинес ушел в Астон Виллу за 20 млн евро.