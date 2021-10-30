Англия

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Англии.

В десятом туре Английской Премьер-Лиги Лестер на своем поле примет лондонский Арсенал.

Компания Parimatch считает фаворитом данного противостояния подопечных Брендана Роджерса, оценивая потенциальный успех "лис" коэффициентом 2,40.

Верным поклонникам "канониров" предлагается поставить на победу своей команды с коэффициентом 2.95.

Ничья в матче Лестер — Арсенал оценивается коэффициентом 3.55.

Любителям рискованных ставок предлагается предугадать количество мячей, забитых одной из команд. Так, на индивидуальный тотал Лестера больше 2 предлагается поставить с коэффициентом 3.15.

Матч состоится в субботу, 30 октября в 14:30 по киевскому времени.

На Footbal.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.