Англия

Football.ua представляет анонс матча 11-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Эвертоном и Тоттенхэмом, которое пройдет на Гудисон Парк.

Эвертон — Тоттенхэм

Воскресенье, 7 ноября, 16:00. Гудисон Парк, Ливерпуль. Главный арбитр — Крис Кавана.

Рафаэль Бенитез весьма неплохо стартовал на посту главного тренера Эвертона. После того, как Карло Анчелотти покинул Гудисон Парк и отправился в мадридский Реал, "ириски" сделали больший акцент на атакующей игре, а главными инструментами в механизме Бенитеза стали подписанные летом Демарай Грей и Андрос Таунсенд.

Впрочем, появившиеся кадровые проблемы абсолютно во всех линиях, кроме позиции голкипера, не могли не отразиться на выступлениях и результатах Эвертона. Ришарлисон уже восстановился и готов спешить на помощь команде, которая идет на серии из трех поражений кряду, но вот на Мину, Дукуре, Калверта-Льюина, Гомеса и Сигурдссона тренерский штаб "ирисок" по разным причинам пока рассчитывать не может. Можно с уверенностью сказать, что Рафаэль Бенитез с нетерпением ждет предстоящую международную паузу, чтобы перевести дух и найти способ выйти из сложившейся ситуации.

В стане следующего соперника Эвертона, лондонского Тоттенхэма, всё также неидеально, но с кадровыми проблемами это никоим образом не связано. После ряда неубедительных выступлений руководство "шпор" приняло решение уволить Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера первой команды и назначить Антонио Конте, которого не удалось пригласить минувшим летом.

Насколько союз Конте и Тоттенхэма будет долгосрочным — это большой вопрос, но на данном этапе пока он не является актуальным. Сейчас главный вопрос — насколько успешно итальянскому специалисту удастся наладить в Тоттенхэме игру в обороне. Дебютный матч Конте в стане "шпор" против Витесса в рамках Лиги конференций продемонстрировал, что проблемы в данном аспекте у клуба из Северного Лондона по-прежнему прослеживаются. Но, при том, что команда пропустила два мяча от нидерландского клуба, ей удалось в меньшинстве сохранить победный результат. Удастся ли в этот раз Тоттенхэму воспользоваться не самым оптимальным составом соперника и одержать победу уже в АПЛ?

По версии букмекеров, неочевидным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Антонио Конте. Так, на победу Тоттенхэма предлагается коэффициент 2,39, тогда как потенциальный успех Эвертона оценивается показателем 3,10. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,40.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Мина, Дукуре, Калверт-Льюин, Гомес, Сигурдссон — Хиль, Сессеньон.

Под вопросом: Динь — ...

Результаты последних очных встреч

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Интересные факты

- Антонио Конте во времена работы в Челси никогда не проигрывал Эвертону (3 победа, 1 ничья), при этом в каждом из матчей команда итальянского специалиста оставляла свои ворота в неприкосновенности.

- Эвертон победил только в одном из последних 17 матчей Премьер-лиги против "шпор" (8 поражений, 8 ничьих), при этом эта победа пришлась на гостевой поединок прошлого сезона (1:0).

- Эвертон проиграл девять домашних матчей АПЛ в 2021 году. Только единожды они проиграли 10 за календарный год в Премьер-лиге. Произошло это в 1993 году.