Англия

Ивуариец продолжит выступления в английском клубе.

Защитник Ниццы Хассан Камара перешел в Уотфорд, сообщает официальный сайт английского клуба.

Камара поставил подпись под контрактом с Уотфордом до июня 2025 года. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 5 миллионов фунтов.

Камара выступал в составе Ниццы с 2020 года, перейдя из Реймса. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 11 поединков в футболке "орлят".

Ранее сообщалось, что Уотфорд рассматривает возможность подписания защитника Уотфорда Домагоя Виды.