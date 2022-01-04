Ивуариец продолжит выступления в английском клубе.
Хассан Камара, watfordfc.com
04 января 2022, 22:35
Защитник Ниццы Хассан Камара перешел в Уотфорд, сообщает официальный сайт английского клуба.
Камара поставил подпись под контрактом с Уотфордом до июня 2025 года. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 5 миллионов фунтов.
Камара выступал в составе Ниццы с 2020 года, перейдя из Реймса. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 11 поединков в футболке "орлят".
Ранее сообщалось, что Уотфорд рассматривает возможность подписания защитника Уотфорда Домагоя Виды.