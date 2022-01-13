"Красные дьяволы" хотят оформить переход испанского полузащитника.
Фабиан Руис, getty images
13 января 2022, 22:27
Манчестер Юнайтед работает на трансферном рынке с целью усиления состава в ближайшие зимнее и летнее окно.
Как сообщает издание La Repubblica, "красные дьяволы" собираются подписать полузащитника Наполи Фабиана Руиса.
В текущем сезоне испанский футболист провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.
Напомним, что Манчестер Юнайтед также ведет переговоры о трансфере полузащитника Боруссии М Закарии.