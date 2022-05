У поєдинку останнього туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здійснив камбек проти Астон Вілли та став чемпіоном поточного сезону в Англії.

Правий захисник "містян" Кайл Вокер висловився про гру свого одноклубника, українця Олександра Зінченка, який вийшов на заміну та відзначився результативною передачею.

"Зінченко змінив цю гру! Утримайте його за всяку ціну", — написав Вокер у своєму Twitter.

Zinchenko changed that game. Keep him at all costs!