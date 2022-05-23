Одноклубник українця по Ман Сіті висловився про камбек "містян" у матчі проти Астон Вілли.
Олександр Зінченко та Кайл Вокер, Getty Images
23 травня 2022, 13:25
У поєдинку останнього туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здійснив камбек проти Астон Вілли та став чемпіоном поточного сезону в Англії.
Правий захисник "містян" Кайл Вокер висловився про гру свого одноклубника, українця Олександра Зінченка, який вийшов на заміну та відзначився результативною передачею.
"Зінченко змінив цю гру! Утримайте його за всяку ціну", — написав Вокер у своєму Twitter.
Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті — Астон Вілла ви можете на Football.ua.