Англия

Мадридці хочуть підписати вінгера Тоттенгема.

Реал продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Руді Галетті, мадридці націлилися на підписання вінгера Тоттенгема Сон Хин Міна.

Журналіст стверджує, що окрім південнокорейця у списку інтересів "королівського клубу" є й інші атакуючі гравці.

Зазначимо, що минулого сезону Сон провів 45 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився 24 голами та десятьма результативними передачами.

Контракт Сона з Тоттенгемом діє до 2025 року. В минулому сезоні вінгер став кращим бомбардиром АПЛ разом з Салахом.

Нагадаємо, що раніше Сон повторив рекорд ван Персі по голах з неробочої ноги у сезоні АПЛ.