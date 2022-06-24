Мадридці хочуть підписати вінгера Тоттенгема.
Сон Хин Мін, getty images
24 червня 2022, 00:34
Реал продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Руді Галетті, мадридці націлилися на підписання вінгера Тоттенгема Сон Хин Міна.
Журналіст стверджує, що окрім південнокорейця у списку інтересів "королівського клубу" є й інші атакуючі гравці.
Зазначимо, що минулого сезону Сон провів 45 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився 24 голами та десятьма результативними передачами.
Контракт Сона з Тоттенгемом діє до 2025 року. В минулому сезоні вінгер став кращим бомбардиром АПЛ разом з Салахом.
Нагадаємо, що раніше Сон повторив рекорд ван Персі по голах з неробочої ноги у сезоні АПЛ.