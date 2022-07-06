Англия

Футболіст підписав довгостроковий контракт з клубом.

Саутгемптон оголосив на своєму сайті про придбання нападника Манчестер Сіті і молодіжної збірної Бельгії Ромео Лавіа.

Контракт з 18-річним талановитим форвардом підписаний довгостроковий — до літа 2027 року.

За неофіційною інформацією, "святі" заплатили 14 мільйонів євро та бонуси. У Сіті буде право викупу гравця за 40 мільйонів.

За першу команду Манчестер Сіті форвард 2004 року народження зіграв два поєдинки. Він є вихованцем "містян" та Андерлехту.

"Ромео — надзвичайно талановитий молодий гравець, який відкритий і хоче вчитися та розвивати свою гру з нами. Ми дуже раді підписати його та виграти конкуренцію у багатьох.

Це доводить, що ми маємо позитивну репутацію щодо вдосконалення молодих гравців, яку ми наполегливо напрацювали протягом багатьох років", — прокоментував трансфер головний тренер клубу Ральф Хазенхюттль.