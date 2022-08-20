Англія

Українець виходить із перших хвилин у третьому турі поспіль.

Український оборонець Віталій Миколенко знову потрапив до стартового складу Евертона. На цей раз 23-річний футболіст зіграє з перших хвилин матчу 3-го туру АПЛ проти Ноттінгем Форест.

Гра розпочнеться у суботу, 20 серпня, о 17:00 за київським часом і пройде на стадіоні Гудісон Парк. Ліверпульці на очах у рідних вболівальників намагатимуться здобути перші очки у сезоні.

Вже за традицією, Миколенко гратиме на позиції лівого латераля, закриваючи всю бровку. Хоча не виключено, що по ходу гри головний тренер "ірисок" Френк Лемпард може переставити його на позицію лівого центрального захисника, як вже бувало у попередніх турах.