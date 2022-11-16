Англія

Футболіст робив податкові махінації.

Колишній нападник Астон Вілли, Ліона, Вест Гема та збірної Норвегії Джон Кар'ю засуджений до 14 місяців в'язниці за податкові махінації.

Як повідомляє видання E24, спортсмен не давав своєчасно відомості про свої доходи. Його оштрафували на 45 тисяч фунтів за махінації на суму 456 тисяч фунтів.

Раніше колишній футболіст визнав себе винним у цій справі. Якщо б він продовжував стверджувати, що не є причетним до цих махінацій, і його провину було б доведено, тоді він би отримав до трьох років позбавлення волі.

Кар'ю наполягає на тому, що поради його агента Пера Флода змусили не розкривати інформацію про доходи та активи за межами своєї країни.