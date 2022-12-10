Англія

Німецький вінгер може повернутися до АПЛ.

Арсенал розглядає різноманітні варіанти посилення складу в найближчі трансферні вікна.

Як повідомляє видання BILD, лондонський клуб хоче підписати вінгера Баварії та збірної Німеччини Лероя Сане.

Втім, стверджується, що мюнхенський клуб не збирається відпускати німецького гравця. Баварія хоче подовжити контракт з Сане. Поточна угода діє до 2025 року.

Зазначимо, що в цьому сезоні Лерой Сане відіграв 19 поєдинків на клубному рівні, відзначившись десятьма голами та шістьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інтерес до німецького вінгера виявив представник Ла Ліги — Реал.