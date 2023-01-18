Англія

22-річний форвард не грав за "червоних дияволів" із жовтня минулого року.

Нападник Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо повернувся до тренувань з основною командою. Про це повідомляє The Athletic.

На початку грудня 22-річний англієць був виключений зі складу "червоних дияволів". Він тренувався у Нідерландах під керівництвом фахівців, яких рекомендував Ерік тен Гаг.

Зазначимо, що Санчо не з'являвся на полі із 22 жовтня минулого року. Тоді він захворів, через що пропустив ЧС-2022 у Катарі. У листопаді він також перестав вести свої соціальні мережі.

Цього сезону Санчо провів 14 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.