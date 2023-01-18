22-річний форвард не грав за "червоних дияволів" із жовтня минулого року.
Джейдон Санчо, Getty Images
18 січня 2023, 12:37
Нападник Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо повернувся до тренувань з основною командою. Про це повідомляє The Athletic.
На початку грудня 22-річний англієць був виключений зі складу "червоних дияволів". Він тренувався у Нідерландах під керівництвом фахівців, яких рекомендував Ерік тен Гаг.
Зазначимо, що Санчо не з'являвся на полі із 22 жовтня минулого року. Тоді він захворів, через що пропустив ЧС-2022 у Катарі. У листопаді він також перестав вести свої соціальні мережі.
Цього сезону Санчо провів 14 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.