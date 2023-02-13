Англія

Божевільний контракт перебуває на фінальному етапі узгодження.

Англійська Прем’єр-ліга, згідно з різноманітних опитувань, є найбільш популярним футбольним змаганням у світі серед уболівальників із різних країн.

Через це будь-який розробник спортивного контенту, зокрема виробники серії футбольних симуляторів FIFA, компанія EA Sports, бажає отримати контракт на використання імен, назв клубів, стадіонів та іншого з організаторами змагань.

І якщо раніше подібна ексклюзивна угода коштувала розробникам приблизно 225 млн євро, то новий контракт фактично подвоїть цю вартість до 550 млн євро.

Як повідомляє британська преса, сторони надзвичайно близькі до узгодження останніх деталей майбутнього контракту.

Нагадаємо, що раніше EA були змушені відмовитись від назви FIFA на користь EA Sports FC через наближення завершення дії чинного контракту зі світовою організацією.