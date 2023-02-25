Англія

Гол Мартінеллі приніс в актив "канонірів" три набрані очки.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушив у гості до Лестер Сіті, де здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

У річницю повномасштабного вторгнення російських терористів до України команду Мікеля Артети з капітанською пов'язкою вивів на поле українець Олександр Зінченко.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол у виконанні Габріела Мартінеллі, який асистував Леандро Троссару на 46-й хвилині.

Більше команди у цьому матчі не забивали, а фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Арсеналу.

Лестер Сіті — Арсенал 0:1

Гол: Мартінеллі, 46

Лестер: Уорд – Кастань (Перейра, 85), Суттар, Фас, Крістіансен – Прат (Дака, 77), Ндіді (Сумаре, 77), Дьюсбері-Холл – Тете (Тілеманс, 62), Іхеаначо (Варді, 62), Барнс

Арсенал: Рамсдейл – Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Томіясу, 90+3) – Едегор (Партей, 84), Жоржиньо, Джака – Сака, Троссар (Нкетіа, 70), Мартінеллі

Попередження: Мартінеллі