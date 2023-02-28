Англія

"Червоні" отримали прибуток у розмірі 7,5 мільйона фунтів стерлінгів до вирахування податків.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті опублікував фінансовий звіт за минулий сезон-2021/22.

Минулого сезону команда Юргена Клоппа здобула Кубок англійської ліги та Кубок Англії, але в АПЛ та Лізі чемпіонів трохи не вийшло.

З урахуванням непоганих виступів клубу було зафіксовано зростання фінансових показників "червоних".

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За минулий сезон отримав рекордні для клубу доходи у розмірі 594 мільйони фунтів стерлінгів (677 млн євро), що дозволило "червоним" зафіксувати прибуток у розмірі 7,5 млн фунтів (8,5 млн євро).

Фонд заробітної плати за минулий сезон зріс з 314 млн фунтів до 366 млн фунтів стерлінгів, що становить близько 17%.

Загальні доходи Ліверпуля зросли на 107 млн фунтів до 594 млн фунтів стерлінгів, що становить 22%. Лише Реал (605 млн) та Манчестер Сіті (619) заробили більше.

Доходи від ЗМІ за рахунок тривалих виступів у всіх турнірах до фінальних стадій впали на 5 млн до 261 млн фунтів стерлінгів. Тим не менш, це найкращий показник в АПЛ.

Доходи від матчів зросли на 83 млн до 86 млн фунтів стерлінгів, оскільки стадіон Енфілд знову зміг приймати вболівальників з усього світу після пандемії коронавірусу. За цим критерієм Ліверпуль поступається лише Тоттенгему (106 млн) та МЮ (107 млн).

Комерційна складова вирісла на 29 млн до 247 млн фунтів стерлінгів завдяки восьми новим спонсорським угодам. У цій сфері "червоні" поступаються МЮ (262 млн) та Манчестер Сіті (316).

Нині Ліверпуль посідає сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ після 23 турів.