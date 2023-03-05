Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру французької Ліги 1, у якому зіграють Ренн та Марсель.

Ренн та Марсель зіграють на Роазон Парк у рамках двадцять шостого туру французької Ліги 1.

Бруно Женезіо, після перемоги над Нантом (1:0), залучив до стартового складу Токо Екамбі на лівий фланг півзахисту.

Ігор Тудор, після поразки від Аннесі в Кубку Франції в серії пенальті, використав із перших хвилин Тавареша та Верету на флангах, тоді як Ронж'є повернеться до центру півзахисту, а Юндер на Гендузі зіграють під Санчесом. Маліновському місця на полі з перших хвилин не знайшлось.

Ренн: Манданда — Спенс, Омарі, Теате, Трюффер — Доку, Сантамарія, Бурежо, Токо Екамбі — Калімуендо, Гуїрі.

Запасні: Алемдар, Родон, Ву, Белосьян, Мелінг, Угочукву, Маєр, Д. Дуе, Салах.



Марсель: Лопес — Балерді, Мбемба, Колашинац — Тавареш, Клосс, Ронж'є, Верету — Юндер, Гендузі — Санчес.

Запасні: Бланко, Нгапандуенбу, Каборе, Баї, Ельмас, Унахі, Маліновський, Вітінья Олівейра, Паєт.



Гра Ренн — Марсель почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.