Англія

Колишній футболіст та експерт на телебаченні тимчасово не може виконувати свої звичні обов'язки.

Гарі Лінекера відсторонено від програми на британському телебаченні Match of the Day через критику місцевої влади.

У Великій Британії точаться дебати щодо того, як боротися з нелегальною імміграцією та людьми, які перетинають Ла-Манш. У 2022 році – це приблизно 46 тис. людей, які пізніше найчастіше звертаються за притулком. За оцінками, цього року їх буде 80 тисяч.

Обробка їхніх заявок часто займає місяці або роки, створюючи затори для 160 000 робочих місць в системі. Протягом цього часу їх часто тримають у державних готелях, що коштує державному бюджету 3 мільярди фунтів на рік.

Цього тижня уряд представив законопроект про "нелегальну міграцію", який має значно ускладнити (якщо не зробити неможливим) можливість отримання тимчасового притулку для людей, які нелегально перетнули кордон.

Ситуація така: якщо ти перетнув кордон незаконно, ти не маєш права, або їх замкнуть і відправлять до країни походження (якщо це безпечно), або до третьої країни-партнера (Великобританія працює з Албанією та Руандою).

У відповідь Гарі Лінекер, сказав, що Великобританія приймає менше біженців, ніж інші країни, і що нова політика уряду є "жорстокою" та викладена мовою, що нагадує Німеччину 1930-х років.

Його слова розкритикували урядові політики та депутати від правлячої Консервативної партії як порушення принципів неупередженості ВВС. Критики Лінекера зазначали, що це не перший випадок, коли він висловлюється на політичні теми та переступає межу.

Після кількаденної медійної бурі, коли у Лінекера вдома журналісти чекали подальших коментарів, ведучий не захотів вибачатися та відмовитися від своїх слів. У відповідь більш ніж через добу BBC вилучила його з програми.

На знак солідарності з ним його постійні гості Ян Райт і Алан Ширер також відмовилися відвідати суботнє шоу. Кілька інших ведучих і гостей BBC заперечують, що вони готові взяти на себе шоу на тимчасовій основі. Тож ВВС шукає рішення. Наразі було оголошено, шо сьогоднішній випуск програми пройде без ведучого й буде демонструвати архівні записи та огляди матчів.

Проте є шанс, що колишнього футболіста та експерта повернуть на його пост після невдоволення у соціумі.