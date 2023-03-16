Англія

Півзахисник Ліверпуля прокоментував поразку над від Реала.

Напередодні англійський Ліверпуль поступився мадридському Реалу на полі суперників, через що був змушений завершити виступи в єврокубках у поточному сезоні.

Реал — Ліверпуль 1:0 Відео голу та огляд матчу Ліги чемпіонів

Півзахисник "червоних" Джеймс Мілнер після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"Очевидно, що в нас були шанси та моменти в грі, коли ми не дотискали суперників, і, можливо, інші нагоди, якими ми не скористались. Гол мав змінити все. Але я думаю, що сьогодні ввечері та в першій грі у нас були окремі випадки, у яких ми зіграли добре, проте я не думаю, що цього було достатньо проти такої досвідченої та якісної команди.

Ми знаємо, на що ми здатні в поточних кондиціях. На жаль, протягом обох матчів, а також під час поточного сезону, ми демонстрували неналежний рівень підготовки. Були недостатньо послідовними. Як я вже сказав, проти хорошої команди, якою, безумовно, є Реал, ви повинні бути в найліпшій формі впродовж обох матчів. Ми повинні опанувати себе, навчитись терпінню й подивитись, де ми можемо стати кращими.

Це було важко. Ми відчували, що мали атакувати, іти вперед. Проте суперники постійно загрожували нашим воротам, тож довелось тримати баланс. Вони також дуже добре розташовуються в атаці, тому було важливо, щоб ми намагалися тримати їх щільно.

Очевидно, що в Реала були шанси забити ще в першому таймі, але ми тоді також мали свої нагоди, і так і мало б бути у випадку, коли одній із команд потрібно забивати голи. На жаль, ми не змогли забити перший гол, який, можливо, зробив матч ще цікавішим. Ми спробували, і цього виявилося недостатньо.

Єврокубки і, бажано, Ліга чемпіонів — це, вочевидь, є нашою метою на залишок сезону. Від нас залежить те, як саме ми завершуватимемо цей рік. У нас зараз буде міжнародна перерва. Чи це добре, чи погано? Тільки час покаже.

Потім будуть три великі ігри, і ми повинні підготуватись до кожної з них. Було б чудово повернути ще кількох гравців до ладу, і, сподіваюсь, завершити сезон на високому рівні", — заявив англійський виконавець.

Наступний матч Ліверпуль зіграє в гостях проти Манчестер Сіті 1 квітня.