Англія

В Англії вирішили зробити зміни в дизайні форми.

Прем'єр-ліга оголосила про зміни форми на наступний сезон. Відбулось збільшення номерів і затвердження нового шрифту для імен гравців.

Клуби вищої ліги будуть носити футболки з ребрендинговими елементами з сезону-2023/24 років, які, за словами Прем’єр-ліги, забезпечать "підвищену видимість", повідомляє видання The Athletic.

Висота номерів зросла з 230 мм до 250 мм, а логотип Прем'єр-ліги знизу також збільшився.

Футболки наступного сезону також включатимуть старий бейдж із зображенням лева Прем’єр-ліги. Змінений дизайн також буде включати золотий значок чемпіона на формі, який носитимуть переможці сезону-2022/23 років.

Цікаво, що у Прем'єр-лізі кажуть, що імена, номери та значки на рукавах виготовлятимуть на фабриці Ейвері Деннісона в Західній Норвегії, яка "живиться відновлюваною енергією з сусіднього льодовика" та використовує цифровий процес "для забезпечення мінімальних відходів".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Боруссія Дортмунд презентувала спеціальний комплект форми.