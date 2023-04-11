Англія

Футболісту незабаром має поступити грошовий транш.

На початку літнього трансферного вікна у 2020 році англійський Лідс викупив контракт Жана-Кевіна Огюстена в Лейпцига за 14,5 мільйонів фунтів (прим. спочатку сума була більшою, але клуби домовились після того, як Лідс програв суд у CAS).

Спочатку він був в оренді, яка включала зобов’язання щодо викупу контракту, якщо Лідс перейде з Чемпіоншипу у Прем'єр-лігу.

Проте в Англії в гравця зовсім не пішло. Він провів за команду лише три матчі, і за три місяці після трансферу залишив Англію, перейшовши у французький Нант, незважаючи на те, що контракт був підписаний на п'ять років.

Футболіст вважав, що Лідс не виконав умови контракту, тому подав позов до суду на клуб. ФІФА зобов'язала Лідс виплатити Жан-Кевіну Огюстену 24,5 мільйона фунтів стерлінгів (27,9 мільйона євро).

Наразі Огюстен виступає за швейцарский Базель, за який провів у цьому сезоні 18 матчів, забив 4 голи та віддав 1 асист.