Англія

Наставник очолить чергову команду з Англії.

Сем Еллардайс незабаром офіційно стане тренером Лідса — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі було досягнуто домовленості, документи зроблені та будуть підписані найближчим часом.

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Хаві Грасія буде звільнений, а Еллардайс буде тренером до завершення сезону.

Раніше досвідчений тренер очолював багато різних англійських колективів, серед яких особливо виділяються Ньюкасл, Сандерленд, Евертон та Вест Бромвіч.