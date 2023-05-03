Наставник очолить чергову команду з Англії.
Сем Еллардайс - Getty Images
03 травня 2023, 10:10
Сем Еллардайс незабаром офіційно стане тренером Лідса — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Наразі було досягнуто домовленості, документи зроблені та будуть підписані найближчим часом.
Читайте також: 30 років — 30 фактів: що ми знаємо про англійську Прем'єр-лігу з моменту створення
Хаві Грасія буде звільнений, а Еллардайс буде тренером до завершення сезону.
Раніше досвідчений тренер очолював багато різних англійських колективів, серед яких особливо виділяються Ньюкасл, Сандерленд, Евертон та Вест Бромвіч.