Англія

Бери участь у розіграші від Setanta Sports та вигравай цінні призи.

Великий розіграш призів від офіційного мовника АПЛ в Україні.

iPhone 14, футболка Манчестер Сіті, а також три річні підписки на Setanta Sports – бери участь у конкурсі до матчу Манчестер Сіті – Челсі.

Умови конкурсу дуже прості:

1. Підпишись на Telegram-канал Setanta Sports Ukraine;

2. Під конкурсним постом залиш свій прогноз;

3. Очікуй на результати конкурсу.

З докладнішими правилами та результатами зможеш ознайомитись в Telegram-каналі Setanta Sports Ukraine. Зичимо успіхів!