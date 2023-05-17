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Умови конкурсу дуже прості:
1. Підпишись на Telegram-канал Setanta Sports Ukraine;
2. Під конкурсним постом залиш свій прогноз;
3. Очікуй на результати конкурсу.
З докладнішими правилами та результатами зможеш ознайомитись в Telegram-каналі Setanta Sports Ukraine. Зичимо успіхів!