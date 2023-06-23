Англія

Н'Голо Канте залишає Челсі після семи сповнених трофеями років на Стемфорд Брідж.

Чемпіон світу в складі збірної Франції покине Челсі та приєднається до саудівського клубу Аль-Іттіхад.

Це кінець неймовірного періоду як для гравця, так і для клубу. Канте допоміг Челсі виграти Прем’єр-лігу та Кубок Англії, а також Лігу чемпіонів, Лігу Європи та Суперкубок Європи, Клубний чемпіонат світу.

Його ім’я назавжди буде вписано в історію Челсі через вплив, який він мав. Скромний, швидкий півзахисник віддав цьому клубу все, і, починаючи новий розділ у своїй кар'єрі, він розмірковує про час, проведений у Лондоні, і про те, чому "сині" назавжди залишаться в його серці.

"Я дуже чітко пам’ятаю, як відбувся перехід до Челсі.

Я був у Лестері, і ми провели чудовий сезон. Незабаром після того, як ми виграли титул, мій агент подзвонив мені й сказав, що Челсі зацікавлений у моєму підписанні.

З перших днів у мене з'явилась хороша хімія з Антоніо Конте. Він був тренером, який підписав мене, і я відчував, що він знав, як мене правильно використовувати на полі.

Відтоді я вирішив приєднатися до Челсі, і жодного разу не пошкодував про свій вибір, він був ідеальним для мене.

Моя перша гра за Челсі — це те, на що я згадую з любов'ю. Це була велика гра, лондонське дербі проти Вест Гема.

Пам'ятаю, я отримав жовту картку, і, можливо, мені пощастило не отримати червону картку! Це був мій дебют, особливий момент — перший раз, коли я грав на Стемфорд Брідж у футболці "синіх".

Бачити натовп і грати перед ними вперше як гравець Челсі було дуже особливим, і я завжди буду дивитися на це з великою любов’ю.

Протягом усього часу в Челсі я працював з неймовірними тренерами, які допомагали мені розвивати мою гру.

Робота з найкращими тренерами допомогла мені зрозуміти гру під різними кутами – фази нападу та захисту, згуртованість команди, як пресингувати в потрібний момент.

Коли всі грають з однаковим настроєм, це допомагає згуртуватися як колективу, і це те, що я справді відчув у Челсі. З моменту трансферу у 2016 році й до сьогодні я дуже розвинувся як гравець, і це завдяки тому, що цей клуб дав мені можливість це зробити", — розповів француз.

Ніч у Порту

"Я пережив стільки хороших моментів у Челсі... Але, звичайно, перемога в Лізі чемпіонів виділяється. Насправді я б сказав, що останні етапи цієї подорожі в цілому були справді особливими.

Ми показали кілька дуже хороших виступів проти найкращих команд, щоб вийти у фінал, а потім, звичайно, все закінчилося тим, що ми взяли трофей. Це було таким неймовірним відчуттям.

Я вперше грав на стадії чвертьфіналу, півфіналу у такому великому змаганні. Ми вже були там у Лізі Європи, але Ліга чемпіонів особлива.

Потрапити до фіналу було, чесно кажучи, неймовірним відчуттям, але як тільки ви там, зосереджуєтесь лише на бажанні виграти гру.

Ми так багато працювали, щоб потрапити до цієї стадії, добре виступаючи проти великих команд. Але ви повинні пам’ятати, що навіть у фіналі ми не були фаворитами на перемогу. Тож, звичайно, перемога була чудовою.

Трофей – це просто кубок, тому що шлях, який ми пройшли це те, що залишиться в пам'яті назавжди", — додав Канте.

Дух Челсі

"З того часу, як я приєднався, ця потреба перемагати була присутня постійно. Це дух Челсі, і ви це відчуваєте одразу.

Гравці відчувають, і всі тренери, які у нас були, усі вони розділяли палке бажання вигравати титули та трофеї.

Я завжди хотів бути на вершині, і гра в Челсі допомогла мені досягти моєї мрії. Тут я святкував великі перемоги, великі трофеї, і я зміг вирости як футболіст", — запевнив гравець.

Бути Н’Голо

"Люди часто запитували мене, як і чому я залишаюся таким скромним. Це просто. Треба бути собою і пам’ятати про шлях, який ти здолав.

Потрапити в Челсі й стати гравцем збірної Франції було для мене неймовірно довгим шляхом з багатьма невдачами.

З дитинства мене не приймали у тренувальні центри, і я неодноразово зазнав невдачі у своїх спробах приєднатися до професійного клубу. Ці невдачі роблять вас тим, ким ви є.

Я просто вдячний за свою подорож. Я думаю про всіх людей, яких я зустрічав на своєму шляху, людей, які поділяли ту ж мрію, що і я, стати професійним футболістом, досягти вершини.

Не кожен може здійснити свої мрії. Мені пощастило. Я досяг успіху, і я прийняв рішення завжди пам’ятати, як далеко я пройшов", — сказав Канте.

Дякую, Челсі

"Як я вже говорив раніше, моєю мрією було стати футболістом і спробувати виграти трофеї. Перехід у Челсі був для мене ідеальною умовою для досягнення цих мрій.

У перший день, коли я приєднався до Челсі, мені відразу сказали, що найголовніша мета — вигравати трофеї. Завжди.

Мені вдалося це зробити, і я дуже вдячний моїм тренерам, товаришам по команді та вболівальникам Челсі за те, що допомогли мені цього досягти.

Останні кілька років у цьому клубі були чудовими для мене і, я сподіваюся, для вболівальників Челсі також", — закінчив французький футболіст.