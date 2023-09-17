Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 5-го туру чемпіонату Англії, який пройде 17 вересня і розпочнеться о 16:00.

У рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Борнмутом та лондонським Челсі, яке пройде на Віталіті Стедіум.

НЕДІЛЯ, 17 ВЕРЕСНЯ, 16:00. ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Поєдинок Борнмута та Челсі можна сміливо називати однією з варіацій українського дербі у рамках англійської першості. Єдине — поки що лише один із наших співвітчизників є залізним гравцем стартового складу у новому сезоні, і це центральний захисник "вишень" Ілля Забарний. Михайло Мудрик, у свою чергу, наразі змушений задовольнятися виходами на поле з лави для запасних.

Після завершення минулого сезону керівництво Борнмута вирішило кардинально змінити вектор розвитку команди та призначило на посаду головного тренера більш сучасного Андоні Іраолу. Поки результати "вишень" не надто вражають — команда знаходиться в нижній частині таблиці, що в принципі не дивно. Таким тренерам, як Іраола, потрібен час, тим більше у грі Борнмута вже зараз простежуються позитивні моменти.

А ось Челсі, незважаючи на призначення Маурісіо Почеттіно, продовжує лихоманити. Як і очікувалося з самого початку, дива не відбулося — аргентинець нехай і не є настільки системним тренером, як той самий Грем Поттер, але йому також недостатньо того, щоб відразу демонструвати потрібні Тодду Боелі результати з купою нових молодих та перспективних виконавців.

Звичайно, свою роль у вельми посередньому старті сезону Челсі зіграло велика кількість травм, головна з яких – у Крістофера Нкунку ще перед стартом кампанії. Саме через пошкодження французького універсала Почеттіно довелося змінити свою тактику, яку він напрацьовував із командою під час літнього передсезонного збору. В результаті фанати Челсі поки що змушені задовольнятися лише однією перемогою над Лутоном у стартових чотирьох турах АПЛ.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Маурісіо Почеттіно. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,81, тоді як потенційний успіх Борнмута оцінюється показником 4,45. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,05.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Борнмут: Нето — Ааронс, Забарний, Сенесі, Керкез — Біллінг, Ротвелл, Крісті — Сіністерра, Соланке, Семеньйо

Челсі: Санчес — Дісасі, Тіаго Сілва, Колвілл — Гюсто, Галлагер, Кайседо, Енцо, Чілвелл — Ніко Джексон, Стерлінг

Не зіграють: Уаттара, Фредерікс, Скотт, Маркондес, Адамс — Джеймс, Нкунку, В. Фофана, Броя, Беттінеллі, Чуквуемека, Лавія

Під питанням: ... — Бадьяшиль, Чалоба

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