Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 5-го туру чемпіонату Англії, який пройде 17 вересня і розпочнеться о 18:30.

У рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Евертоном та лондонським Арсеналом, яке пройде на стадіоні Гудісон Парк.

НЕДІЛЯ, 17 ВЕРЕСНЯ, 18:30. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Евертон став чи не головним розчаруванням на старті нового сезону, при цьому не можна сказати, що від "ірисок" апріорі хтось очікував чогось неймовірного. Команді Шона Дайча з самого початку пророкували чергову боротьбу за збереження прописки у вищому дивізіоні Англії, і з цим завданням вона поки що справляється на всі 100 відсотків.

Одне набране очко у чотирьох матчах – зовсім не те, що хотіли б бачити у виконанні своєї команди вболівальники Евертона. І поки що єдиним промінцем надії для них є зміна власників, яка відбулася напередодні. Можливо, зміни незабаром торкнуться й українського лівого захисника Віталія Миколенка, який на старті сезону сів у глибокий запас, адже Дайч більше довіряє 38-річному Ешлі Янгу.

Щодо Арсеналу, то старт сезону видався для підопічних Мікеля Артети досить непогано. Що б не говорили деякі фанати "канонірів" через свої вкрай завищені очікування, на даний момент лондонці мають у своєму активі три перемоги та одну нічию у чотирьох стартових турах. На додаток до цього – виграний Суперкубок Англії за підсумками післяматчевої серії пенальті з Манчестер Сіті. І це команда тільки вкочується у новий сезон і ще не вийшла на пік своїх можливостей.

Так, фактично всі перемоги Арсеналу були здобуті у "валідольному" стилі. Чого тільки вартий останній успіх у поєдинку з Манчестер Юнайтед, коли віцечемпіонам вдалося вирвати переможний результат у компенсований до другого тайму час. Виїзди на Гудісон Парк традиційно не є простими для Мікеля Артети та компанії, але з таким Евертоном лондонський Арсенал зобов'язаний переривати свою невдалу виїзну серію з "ірисками". Ну і так, очікуємо знову побачити Олександра Зінченка у стартовому складі.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсенала пропонується коефіцієнт 1,53, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 6,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Брантвейт, Тарковські, Янг — Гарнер, Онана, Дукуре, Гана — Данжума — Бету

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Габріел, Саліба, Зінченко — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Жезус, Мартінеллі

Не зіграють: Коулман, Аллі, Гаррісон — Тімбер, Парті

Під питанням: Андре Гомеш, Кін — Ельнені

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