Англія

Ігри відбудуться 21-23 жовтня.

Матчі майбутнього дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги розпочнуться з хвилини мовчання на згадку про жертв бойових дій в Ізраїлі та Палестині. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

Поєдинки найближчого вікенду в Англії відбудуться з 21 по 23 жовтня.

Футболісти та тренери команд, а також офіційні особи вийдуть на матчі із чорними пов'язками на руках, а сама ліга зробить пожертву Червоному Хресту на потреби постраждалих у збройному протистоянні.

Нагадаємо, 7 жовтня Ізраїль зазнав ракетної атаки з боку ХАМАС.