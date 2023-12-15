Англія

ВАР дуже допомагає, особливо українським арбітрам в УПЛ.

Глава PGMOL (Суддівський комітет Англії) Говард Вебб заявив, що не бачить сенсу відмовлятися від ВАР. Його слова наводить BBC.

"Було б безглуздо втрачати інструмент, здатний усувати явні помилки – майже 40 протягом цього сезону. Зазвичай ми маємо близько 100 ситуацій, виправлених за допомогою ВАР. Чому ви хочете прибрати цей інструмент та залишити помилки?

Ми завжди шукаємо способи покращити застосування ВАР. Розумію, що затримки можуть викликати роздратування, але часом вони неминучі, коли старанно виконуєш свою роботу.

Це захищає гру від явних помилок і я не думаю, що багато суддів хотіли б залишитись без ВАР у важливих матчах", — заявив Вебб.