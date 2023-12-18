Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень.
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо відродження нашої розважальної рубрики та відкривати новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому відразу хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Бажаємо вам приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
Щоб зрівняти шанси, Реалу потрібно як мінімум підписати ще одного українця. Ні на що не натякаємо, але там наче якраз нещодавно сезон в чемпіонаті Казахстану завершився...
Сила коментарів на Football.ua не має меж!
Не забувайте також спрямовувати свою безмежну силу на збір нашим Воїнам 72 ОМБр аеророзвідки, які потребують двох дронів. Залишилося зовсім трошки — ми в вас віримо!
Не зволікаємо та просто надамо вам слово:
Зловили аж сім коментарів... Дякуємо керівництву Динамо! Завдяки вам ця рубрика буде існувати ще довго!
Катерина Монзуль та Віталій Романов тимчасово відсторонені комітетом УАФ. Обидва рефері отримали негативну оцінку за поєдинок 8 туру УПЛ між Шахтарем та Вересом за призначений пенальті у ворота рівненського клубу.
Навіщо "вигадувати із дупи", якщо можна просто звернутися до своїх англійських колег за допомогою.
А тепер можете написати в коментах, що автор крот і хейтить тільки Динамо.
Не здивуємося, що це вже навіть у фанатів Реала увірвався терпець:
Папа Карло, якщо Ви читаєте, то це було останнє українське попередження...
Президент Анкарагюджю побив суддю після матчу із Різеспором.
Рішення прийнято!
Андрій Шевченко прокоментував ініціативу членів УАФ висунути його кандидатуру на пост президента Української асоціації футболу: "Приймаю пропозицію балотуватися на пост президента УАФ".
...щоб цей політичний досвід був не таким ганебним, як минулий. Це зробити неважко, дякуємо.
Вже по канону:
Ну ось теж саме треба сказати Чеферіну, коли Флорентіно Перес зробить другу спробу з Суперлігою.
...і виведемо 10-ий номер із використання, щоб не викликати негативних спогадів...
Показав — неправильно? (с)
Йому також місця в роздягальні не вистачило?
Експерти з фут.юа можуть скористатися можливістю та вже зараз порадити Тібо Куртуа навіть не дивитися в бік основного складу Реала.
Ну це вже якась магія!
Як це без суддів? Це ж головний елемент шоу в матчах АПЛ.
Претендентом? Забагато у Вас помилок у слові "володарем" або "переможцем".
Медичний персонал Лутона підтвердив, що капітан команди Том Лок'єр пережив зупинку серця.
Причина, чому Лок'єра допустили грати:
Ох уж ці сиропи від кашлю та таблетки когось з членів сім'ї...
Це якщо коротко:
Це якщо розшифрувати слова Джанні: