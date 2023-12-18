Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо відродження нашої розважальної рубрики та відкривати новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому відразу хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Бажаємо вам приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті передумав переводити Андрія Луніна в запас після повернення Кепи.

Щоб зрівняти шанси, Реалу потрібно як мінімум підписати ще одного українця. Ні на що не натякаємо, але там наче якраз нещодавно сезон в чемпіонаті Казахстану завершився...

Сила коментарів на Football.ua не має меж!

Не забувайте також спрямовувати свою безмежну силу на збір нашим Воїнам 72 ОМБр аеророзвідки, які потребують двох дронів. Залишилося зовсім трошки — ми в вас віримо!

Ваша улюблена рубрика "Динамівські серця"! Офіційно: Олександр Шовковський став повноцінним головним тренером київського Динамо.

Не зволікаємо та просто надамо вам слово:

Зловили аж сім коментарів... Дякуємо керівництву Динамо! Завдяки вам ця рубрика буде існувати ще довго!

Катерина Монзуль та Віталій Романов тимчасово відсторонені комітетом УАФ. Обидва рефері отримали негативну оцінку за поєдинок 8 туру УПЛ між Шахтарем та Вересом за призначений пенальті у ворота рівненського клубу.

Навіщо "вигадувати із дупи", якщо можна просто звернутися до своїх англійських колег за допомогою.

Динамо Київ у київському дербі подужало Оболонь з рахунком 2:0 із двома вилученнями у "пивоварів".

А тепер можете написати в коментах, що автор крот і хейтить тільки Динамо.

Напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Уніона головний тренер Реала Карло Анчелотті повідомив, що у стартовому складі вийде Кепа Аррісабалага: "З Уніоном зіграє Кепа. Добре, що Лунін отримав можливість і чудово впорався".

Не здивуємося, що це вже навіть у фанатів Реала увірвався терпець:

Папа Карло, якщо Ви читаєте, то це було останнє українське попередження... 

Президент Анкарагюджю побив суддю після матчу із Різеспором.

Рішення прийнято!

Андрій Шевченко прокоментував ініціативу членів УАФ висунути його кандидатуру на пост президента Української асоціації футболу: "Приймаю пропозицію балотуватися на пост президента УАФ".

...щоб цей політичний досвід був не таким ганебним, як минулий. Це зробити неважко, дякуємо.

Президент УЄФА Александер Чеферін провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським: "Президент УЄФА висловив непохитну підтримку та захоплення Україною та мужністю її народу. Він сподівається на швидке та мирне вирішення ситуації, яке принесе Україні стабільність та процвітання".

Вже по канону:

Ну ось теж саме треба сказати Чеферіну, коли Флорентіно Перес зробить другу спробу з Суперлігою.

Центральний нападник Кріштіану Роналду заявив, що шкодує про те, що не перейшов до Ан-Насра раніше: "Віддам Ан-Насру вдвічі більше, ніж віддав в Європі".

...і виведемо 10-ий номер із використання, щоб не викликати негативних спогадів...

Президента Анкарагюджю заарештували за напад на арбітра: "Це сталося через неправильні рішення та провокаційну поведінку рефері. Моя мета полягала у тому, щоб словесно відреагувати та плюнути йому в обличчя".

Показав — неправильно? (с)

Опорний півзахисник лондонского Челсі Мойзес Кайседо розповів про очікування, які він наразі не виправдовує після свого трансфера з Брайтона минулого літа: "Старий Мойзес повернеться, продовжуватиме тріумфувати та дарувати багато радості Челсі".

Йому також місця в роздягальні не вистачило?

Після матчу проти Уніона в Лізі чемпіонів з'явилася інформація в ЗМІ, що Андрій Лунін зіграє проти Вільярреала.

Експерти з фут.юа можуть скористатися можливістю та вже зараз порадити Тібо Куртуа навіть не дивитися в бік основного складу Реала.

Грем Поттер може очолити Манчестер Юнайтед в разі відставки Еріка тен Гага. Роботою англійського фахівця захоплюється Джим Реткліфф, який найближчим часом завершить купівлю міноритарного пакета акцій манкуніанського клубу.

Ну це вже якась магія!

Матч АПЛ вперше в історії обслуговуватиме жінка-арбітр.

Як це без суддів? Це ж головний елемент шоу в матчах АПЛ.

Мессі, Голанд та Мбаппе — претенденти на звання найкращого гравця 2023 року за версією ФІФА.

Претендентом? Забагато у Вас помилок у слові "володарем" або "переможцем".

Український форвард Роман Яремчук зіграв з перших хвилин у матчі проти Барселони.

Медичний персонал Лутона підтвердив, що капітан команди Том Лок'єр пережив зупинку серця.

Причина, чому Лок'єра допустили грати:

Воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана прокоментував свої виступи у складі манкуніанців: "Ви хочете сказати, що найкращий воротар Ліги чемпіонів минулого сезону за шість місяців перетворився на найгіршого у світі?"

Ох уж ці сиропи від кашлю та таблетки когось з членів сім'ї...

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився з приводу критики, що пов'язана із рішенням провести чемпіонат світу 2034 року в Саудівській Аравії: "Для мене, як президента ФІФА, Північна Корея нічим не відрізняється від Південної Кореї".

Це якщо коротко:

Це якщо розшифрувати слова Джанні: