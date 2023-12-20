Англія

Гравець прокоментував перемогу своєї команди.

Михайло Мудрик поділився думками щодо свого голу у матчі Кубка ліги - цитує ресурс Sky Sports.

"Очевидно, мій гол має величезне значення. Іноді, коли існує довіра один одному і віра до самого кінця, подібне трапляється, а коли гра складається важко, потрібно продовжувати тиснути на опонента і вірити до фінальної секунди, тому що це футбол, трапитися може що завгодно.

Перед грою тренер сказав, що ми постараємося виграти цей трофей і наші плани не змінилися. Ми дійсно постараємося виграти Кубок ліги. На мою скромну думку, ми йдемо в правильному напрямку. Ми маємо довіряти процесу, своєму тренеру і один одному. У нас дійсно сильна команда. Іноді, щоб виграти щось вагоме, потрібен час".

Вінгер своїм голом спершу зрівняв рахунок у матчі проти Ньюкаслу, а потім також реалізував переможний пенальті.