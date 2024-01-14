Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Суперкубку Іспанії, у якому зіграють мадридський Реал та каталонська Барселона.
Андрій Лунін, Getty Images
14 січня 2024, 19:15
Мадридський Реал та каталонська Барселона розіграють поміж собою Суперкубок Іспанії-2024 в Ер-Ріяді.
Карло Анчелотті, після перемоги в дербі над Атлетіко (5:3), залучив до стартового складу Андрія Луніна до рамки воріт, тоді як Кроос гратиме в центрі поля.
Реал: Лунін — Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді — Чуамені — Вальверде, Кроос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.
Запасні: Аррісабалага, Модрич, Камавінга, Хоселу, Себальйос, Фран Гарсія, Браїм, Гюлер, Мартін, Пас, Вінісіус Тобіас.
Барселона: І. Пенья — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Роберто, де Йонг, Гюндоган — Рафінья, Левандовські, Торрес.
Запасні: Астралага, Касадо, Педрі, Феліш, Ромеу, Роке, Ямал, Касадо, Кочен, Фермін, Гую, Форт.
Гра Реал — Барселона почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.