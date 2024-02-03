Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 23-го туру чемпіонату Англії, який пройде 3 лютого і розпочнеться о 14:30.

У рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між ліверпульським Евертоном та лондонським Тоттенгемом, яке пройде на Гудісон Парк.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 3 ЛЮТОГО, 14:30. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Героїчне продовження боротьби Евертона за збереження прописки у найвищому дивізіоні Англії протягом поточного сезону продовжується. Після зняття десяти очок за порушення фінансових правил підопічні Шона Дайча одразу продемонстрували серію з успішних результатів, серед яких "іриски" зуміли обіграти Челсі та Ньюкасл Юнайтед. Втім, після цього на гравців Евертона чекав дуже непростий календар, під час якого ліверпульська команда систематично втрачала очки.

На тлі цього підопічні Дайча навіть опинилися в зоні вильоту, яку вони постійно, зі скрипом, але все ж оминали. Всьому виною для "ірисок" стала серія з успішних результатів у виконанні Лутона. Але ж неможна сказати, що Евертон демонструє якийсь неякісний футбол. Навпаки, гра в обороні здебільшого надійна, та й в атаку мерсісайдці також вміють вчасно увімкнутися. Чого не вистачає Евертону — це ротації та як наслідок фізичних кондицій. Але маємо те що маємо.

Тоттенгем, у свою чергу, впорався з кризою в результатах, пережив низку важливих кадрових втрат та вже повернувся як до топ-4 турнірною таблиці, а й навіть в чемпіонську гонку, як би це гучно не звучало. Так, вісім очок від першої сходинки можуть для когось здатися цілою прірвою, але не ходитимемо дуже далеко — у минулому сезоні в Арсеналу також була комфортна перевага над Манчестер Сіті. І ми памʼятаємо, чим все завершилося.

За короткий період роботи на посаді головного тренера "шпор" Анге Постекоглу вже встиг продемонструвати помітні зміни та результати. Матчі Тоттенгема тепер доволі інтригуючі, вельми естетичні з точки зору самої гри та здебільшого результативні. Більше того, лондонці провели доволі помітну кампанію взимку щодо посилення складу цікавими виконавцями, підтвердивши великі амбіції щодо свого нового проєкту. А з поверненням Джеймса Меддісона після травми рівень креативу в атаках має помітно зрости.