Англія

Слабка гра "мерсисайдців" на Емірейтс.

У центральному матчі 23 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал на своєму полі здобув впевнену перемогу над Ліверпулем (3:1).

Як повідомляє Opta, "червоні" встановили власний антирекорд в АПЛ за показником очікуваних пропущених голів за матч.

Показник очікуваних голів (xG) "канонірів" у цій грі становив 3.52. Це найгірший результат Ліверпуля за всю історію збору такої статистики у чемпіонаті Англії.

Попередній антирекорд "мерсисайдців" був зафіксований 7-го лютого 2021 року — тоді показник xG у Манчестер Сіті склав 3.47. Та гра закінчилася перемогою "містян" із рахунком 4:1.