Англія

Італієць дуже амбітний тренер.

Колишній головний тренер лондонського Тоттенгема Антоніо Конте розповів про свою роботу в стані "шпор". Цитує італійця The Telegraph.

"Для мене святкувати четверте місце та путівку до Ліги чемпіонів — це справді дивно. Після фінальної гри сезону-2021/2022, я зателефонував своїм співробітникам і сказав, щоб вони не звикли до такого. Я дуже зрозуміло висловився. Я сказав, що ми зробили все можливе.

Це було справжнє диво, що ми піднялися з дев'ятого на четверте місце, враховуючи всі проблеми, які ми мали. Але ми не святкували це як диво, бо я звик перемагати", — сказав Конте.