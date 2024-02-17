Англія

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У 24-му турі англійської Прем’єр-ліги відбудеться протистояння на Етіхаді, де Манчестер Сіті прийматиме Челсі.

Матч першого кола завершився нічиєю — 4:4.

За версією букмекерів, фаворитом матчу є команда Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 1.35, тоді як успіх підопічних Маурісіо Почеттіно оцінюється показником 8.20.

Ймовірність нічийного результату виражена показником 6.30.

Тож на що ставити?

Манчестер Сіті пропускав у трьох із п'яти останніх матчів. Ризикнемо і поставимо на те, що гості заб’ють знову бодай один раз із коефіцієнтом — 2.25.

Також пропонуємо ставку "тотал голів менше 3" із показником 1.53.

Насамкінець можна спробувати поставити на гол Кевіна Де Брюйне. Коефіцієнт на цю подію — 3.74

Матч Манчестер Сіті — Челсі відбудеться у суботу, 17 лютого, о 18:30 за київським часом.