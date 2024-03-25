Англія

Завдяки ній клуб зароблятиме більші гроші.

Астон Вілла уклала рекордний контракт з букмекером Betano — повідомляє ресурс The Telegraph.

Дана угода буде до 2026 року. За кожен рік контракту вона буде отримувати 20 мільйонів фунтів.

Нинішня угода з BK8 приносить англійській команді 10 мільйонів фунтів.

У цьому сезоні Астон Вілла демонструє хороші результати. Колектив Унаї Емері знаходиться на 4 місці у АПЛ, а також вийшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій.