Завдяки ній клуб зароблятиме більші гроші.
Астон Вілла - Getty Images
25 березня 2024, 09:56
Астон Вілла уклала рекордний контракт з букмекером Betano — повідомляє ресурс The Telegraph.
Дана угода буде до 2026 року. За кожен рік контракту вона буде отримувати 20 мільйонів фунтів.
Нинішня угода з BK8 приносить англійській команді 10 мільйонів фунтів.
У цьому сезоні Астон Вілла демонструє хороші результати. Колектив Унаї Емері знаходиться на 4 місці у АПЛ, а також вийшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій.