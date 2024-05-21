Англія

Керманич англійців висловився щодо складних для себе рішень.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт висловився щодо відсутності кількох гравців у розширеній заявці "Трьох Левів" на Євро-2024, передає портал Sky Sports.

Саутгейт зазначив, що було непросто не викликати до національної команди виконавців, які були для неї важливими протягом кількох років. Поза складом опинилися, зокрема, центральний захисник Баварії Ерік Даєр, центральний півзахисник Аякса Джордан Гендерсон і лівий вінгер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд.

"Інші гравці на позиції Рашфорда провели кращі сезони, все дуже просто. Гендерсон пропустив п'ять тижнів і з тих пір не вийшов не необхідний рівень інтенсивності. Він фантастичний професіонал, це було важке рішення, оскільки він дуже підтримував мене в мій час. Гендерсона буде не вистачати, він виняткова особистість, фантастична людина. Він був у ролі лідера з тих пір, як я очолив команду. Нам не вистачало багатьох старших гравців, тож ми призначили капітаном Деклана Райса і він впорався з цим викликом. Це те, чого ми чекаємо від інших гравців. У нас є молоді виконавці з великою кількістю матчів, немає причин, чому вони не могли б бути лідерами. Потрібно давати іншим гравцям простір для розвитку. Маркус і Джордан, будучи неймовірно професійними, прийняли моє рішення. Даєр? Він дуже добре виступає за Баварію і я знаю, що вони дуже задоволені ним. Проте, ми вважаємо, що він поступається іншим хлопцям. Ми спостерігали за кожною його грою, включаючі великі матчі в Лізі чемпіонів, тож це свідоме рішення", — заявив Саутгейт.

Ознайомитися з розширеною заявкою збірної Англії на чемпіонат Європи-2024 у Німеччині можна за посиланням.