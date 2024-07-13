Англія

Лондонці провели закритий спаринг із Лідс Юнайтед.

Лівий вінгер Михайло Мудрик записав на свій рахунок дві результативні дії за Челсі в контрольному поєдинку, передає в Twitter/X сторінка присвяченого "синім" подкасту From The Shed End.

Лондонці зіграли товариський матч проти Лідс Юнайтед за закритими дверима, здобувши перемогу з рахунком 5:1. За даними FTSE, зустріч налічувала не звичні дві 45-хвилинки, а одразу три. Таким чином, усі гравці зуміли отримати бажаний ігровий час.

Повідомляється, що 23-річний українець відзначився голом та асистом. Результативні удари на свій рахунок також записали нападник Ноні Мадуеке (дубль), півзахисник Крістофер Нкунку і захисник Мало Гюсто.

Нагадаємо, в сезоні-2023/24 Мудрик узяв участь у 41 матчі Челсі в усіх турнірах, відзначившись 7 голами і 2 асистами.

"Сині" нещодавно оголосили про підписання півзахисника Базеля Ренато Вейги.