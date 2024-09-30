Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 29 вересня 2024 року.

Манчестер Юнайтед у матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поступився лондонському Тоттенгему (0:3).

Команді Еріка тен Гага знову вдалось здивувати своїх фанатів, і знову — у негативному контексті.

"Червоні дияволи" пропустили швидкий гол, після чого ще до завершення першого тайму залишились у меншості, і вже після перерви пропустили так само блискавично, тож урятуватись можливості не було.

А Тоттенгем ще й третій гол на Олд Траффорд оформив під завісу гри.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Тоттенгем у рамках 6 туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Манчестер Юнайтед — Тоттенгем 0:3

Голи: Джонсон, 3, Кулусевські, 48, Соланке, 78

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Мартінес, Далот — Мейну (Маунт, 44), Угарте (Еріксен, 73) — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд (Гойлунн, 73) — Зіркзе (Каземіро, 46)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен (Дрегушін, 81), Удоджі (Спенс, 46) — Кулусевські, Бентанкур, Меддісон (Сарр, 77) — Джонсон (Бергвалль, 76), Соланке, Вернер (Мур, 77)

Попередження: Мазрауї, Далот, Маунт, Мартінес — Джонсон, Спенс, Порро

Вилучення: Фернандеш, 42