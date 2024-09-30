Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Борнмут та Саутгемптон.

Борнмут та Саутгемптон зіграють у шостому турі англійської Прем'єр-ліги на Віталіті Стедіум.

Андоні Іраола, після поразки від Ліверпуля (0:3), залучив до стартового складу Сміта на правий фланг оборони, тоді як Уаттара гратиме ліворуч в атаці, а Ілля Забарний традиційно розташується в центрі захисту.

Рассел Мартін, на тлі нічиєї проти Іпсвіча (1:1), використав із перших хвилин Угочукву в опорной зоні, тоді як Корне гратиме праворуч в атаці, а Діблінг розташується на вістрі нападу.

Борнмут: Аррісабалага — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Кук, Крісті — Семеньйо, Таверньєр, Уаттара — Еванілсон.

Запасні: Траверс, Гейсен, Араухо, Ааронс, Брукс, Скотт, Сіністерра, Клюйверт, Унал.



Саутгемптон: Рамсдейл — Сугавара, Гарвуд-Белліс, Беднарек, Тейлор — Даунс, Угочукву — Корне, Фернандеш, Фрейзер — Діблінг.

Запасні: Маккарті, Вокер-Пітерс, Арібо, Лаллана, Армстронг, Стюарт, Бреретон, Арчер, Онуачу.



Гра Борнмут — Саутгемптон почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.