Англія

"Машина", яку важко зупинити.

Центральний захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер висловився про нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда. Цитує німецького гравця Cope.

"Думаю, я захисник старої школи, який любить вступати в єдиноборства з такими нападниками, як Голанд.

Цей хлопець — звір. Не знаю, що він їсть або що робить, але... Вау! Його міць... Коли я бачу його голи, відразу розумієш, що якщо подача йде на дальню штангу, його не перемогти. Це звір. Божевілля.

Він не забив нам (в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2023/24 — прим.), але влучив у поперечину. До такого гравця складно підготуватися. Ти маєш бути готовим до фізичної боротьби і не залишати багато простору за спиною, тому що він надзвичайно небезпечний. Якщо бігти з ним наввипередки, це може бути важко.

Мало хто може зрівнятися з ним фізично. Тільки ван Дейк та Саліба можуть із ним змагатися. Ну і я... Я просто зробив свою роботу", — сказав Рюдігер.

Цього сезону Ерлінг Голанд відіграв за Ман Сіті 9 матчів та забив 11 голів.