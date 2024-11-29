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Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги Європи УЄФА.

Єврокубковий тиждень закрився для України невтішними новинами. Знову. Київське Динамо відкрило лік своїм голами у Лізі Європи УЄФА — супер, бо це те, чого команда Олександра Шовковського прагнула. Ще "біло-сині" хотіли зіграти в якісний футбол — за великим рахунком, успішно. Але це в підсумку все одно поразка. П’ята поспіль. У турнірному плані при цьому ще навіть не все втрачено, але якщо й були якісь важелі для виправлення ситуації в руках столичного колективу, то він цього вечора їх остаточно позбувся. Далі допоможе тільки шалена вдача.

Матеріал підготовлено за підтримки Офіційного спонсору ФК Динамо Київ у матчах єврокубків GGBET.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Фолькспаркштадіон (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Георгій Бущан — 8,0. Статистика дає дивні цифри, кажучи, що Бущан пропустив на 0.27 імовірного гола більше, аніж мав. А за ходом гри так і не скажеш — черговий якісний матч від воротаря Динамо, який останнім мав підчищати огріхи своїх партнерів, і цього разу таке траплялось, щонайменше, тричі. А скільки було перехоплених подач/прострілів… У підсумку "біло-сині" грають, програють, а до воротаря вже п’ять матчів поспіль питань і немає.

Крістіан Біловар — Денис Попов — Тарас Михавко — 4,0. Шовковський вигадує нові підходи до побудови складу — це добре. Погано, що це відбувається в прискореному режимі за ходом сезону й дедалі більше схоже на спробу кількістю захисників заткнути прогалини в обороні. Трійку Динамо випробувало в Римі — поразка, тоді як тест проти Чорноморця був успішним, але не бездоганним, і цього разу, напевно, мав би бути проміжний іспит, однак його команда провалила.

Лише в поодиноких випадках ця трійка дійсно якісно відпрацьовувала індивідуально в своїх зонах, тоді як решту часу це була просто біганина купкою за м’ячиком, яка на такому рівні виглядає, м’яко кажучи, дивно. І, звичайно, два голи з-під Біловара відкривають ворота до пекла серед обговорення уболівальників.

Олександр Караваєв — 6,0. На позиції гравця на весь край півзахисник Динамо почуває себе доволі комфортно, незважаючи на так само активних флангових гравців суперників. Особливо в атаці — там Караваєв цього разу дав кілька непоганих загострень, та й на попередню до гольової передачу міг би розраховувати, якби не офсайд у Вівчаренка. Що ж до оборони, то навіть епізодів боротьби один-в-один на землі в Олександра не було, як і суттєвих викликів.

Володимир Бражко — 7,5. Опорник Динамо видав якісний матч — боротьба, жорсткість, гольовий пас, долучення до атак, перехоплення, дальні удари, гра на стандартах. Навіть інсайдом подекуди відпрацьовував Бражко. Тож тут без особливих нарікань. Хіба що не забив у своїх моментах, але тут Володимир теж є заручником загалом невтішної долі киян у єврокубках.

Микола Шапаренко — 6,0. Центрального півзахисника Динамо теж можна відзначати за боротьбу, і цим можна було б обмежитись, якби в пам’яті не був свіжим початок сезону, коли все футбольне поле було під ногами Шапаренка, а не Микола присутній на окремих його ділянках. Знову було помітно зменшення ефективності в атаці, що можна було б компенсувати голом наприкінці першого тайму. Однак газон — так, у Другій Бундеслізі явно недопрацьовують у цьому плані.

Костянтин Вівчаренко — 6,0. Потенційний автор першого гола Динамо в поточній єврокубковій кампанії, і лише VAR позбавив лівого захисника киян цього офіційного статусу. Вівчаренко був активним упродовж 73 хвилин перебування на полі, а його заміна — наслідок зміни тактичної схеми на вимогу тренерів, а не якась там утома. Можливо, не вистачило трохи більше дій у заключній третині поля.

Валентин Рубчинський — 5,5. Центрального півзахисника Динамо де тільки не намагаються використовувати, аби зрештою знайти найбільш підходящу позицію. Цього разу Рубчинський концентрувався праворуч, і явно хотів би зустрічатись із м’ячем ближче до атаки, однак доводилось багато відпрацьовувати в обороні. Не без успіхів, але й не без проблем та помилок.

Віталій Буяльський — 6,5. Три результативній дії півзахисника Динамо минулими вихідними в будь-якому випадку привертали до себе увагу. У тому числі — суперників, які доволі непогано підготувались, але все одно залишали для Буяльського простір у небезпечних зонах. Хоча й потому накривали його удари. І начебто в атаці у Віталія все було достатньо продуктивно, а от у боротьбі він програв майже все.

Владислав Ванат — 5,0. Форвард, який багато рухається, дає обсяг роботи, але плутається в ногах у штрафному, не використовує на повну свої найкращі якості, і не влучає по воротах у хоча б трішки гольових ситуаціях. Ванат продовжує намагатись бути корисним для команди, і якщо в чемпіонаті свої моменти він таки знаходить та штампує голи, то в єврокубках, а особливо — проти суперника на досвіді, ловити просто нічого.

Олександр Тимчик — 5,5. Спроба дати свіжість на фланзі на останні пів години ігрового часу. Наскільки успішна? Та не надто, бо й у боротьбі Тимчик поступався, і команда підсіла в атаці на протилежний бік поля, тож Олександр зробив одну подачу, і та виявилась невдалою.

Владислав Кабаєв — 7,5. Обмаль часу була в півзахисник Динамо для того, аби хоч якось допомогти команді наблизитись до омріяного забитого м’яча, якщо вже не казати про порятунок гри загалом. Але вийшло так, що Кабаєв став чи не найбільш продуктивним гравцем попереду на останніх хвилинах і фактично самотужки поклав красень-гол. Вочевидь, провести повну гру Владиславу заважали певні фізичні проблеми, якщо тренерський штаб настільки натхненного гравця залишив на лаві.

Едуардо Герреро — 5,5. Від панамського нападника багато чого очікували в першій частині сезону, але адаптаційний період у Динамо для нього затягнувся й за зустрічами в єврокубках помітно, що Герреро ще треба відшукати самого себе в цьому клубі. Цього разу було трохи більше 20 хвилин на полі для Едуардо, під час яких він намагався бути помітним, але в дуже обмеженому функціоналі.