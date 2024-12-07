Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 7 грудня і розпочнеться о 14:30.

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає територіальне протистояння між Евертоном та Ліверпулем, яке відбудеться на Гудісон Парк.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 7 ГРУДНЯ, 14:30. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Можливо, дербі Мерсісайду не є історично одним із найбільш запеклих дербі англійського футболу — навіть між вболівальниками двох ліверпульських клубів ніколи не було відвертої ненависті одних до одних, проте, безперечно, матчі Евертона і Ліверпуля завжди вважаються англійською класикою, адже легендарність і історію двох цих команд у рамках найвищого дивізіону країни ніколи не ставляться під якісь сумніви. Так, звісно, неможливо сперечатися з тим фактом, що в останні десятиліття турнірні завдання і амбіції "ірисок" у порівнянні з їхніми "червоними" сусідами знаходяться абсолютно на протилежних полюсах, проте навіть у кризовий період своєї історії Евертону часом вдавалось ставати проблемою для Ліверпуля у важливих матчах — згадайте хоча останню їхню зустріч наприкінці минулого сезону.

Після чергової зміни власників та продовження процесу вирішення питань фінансового характеру, пов'язаних безпосередньо з провальною та безглуздою роботою менеджмента, для "ірисок" поточний сезон мало чим відрізняється від минулих кампаній із точки зору задач. Головна ціль для команди Шона Дайча незмінна — це гарантувати собі вкотре збереження прописки в АПЛ, а все інше — це вже можна сприймати як приємний бонус. І дійсно, хоч у Евертона завжди були і є якісні виконавці на окремих позиціях, проте з поточним рівнем ротації важко поки розраховувати на щось більш серйозне, бо на тривалій дистанції "ірисок" завжди банально не вистачає фізично. Утім, кожного сезону Віталій Миколенко і компанія в той чи інший момент знаходили в собі сили видавати серію з успішних виступів, що навіть дисциплінарне зняття очок від АПЛ не приводило клуб до "очищення Чемпіоншипом".

Щодо Ліверпуля, то тут з точки зору результатів у цьому сезоні все навіть краще, ніж могли собі уявити навіть найбільші оптимісти серед фанатів "червоних". Здавалося б, після відходу Юргена Клоппа команді точно має знадобитися час на адаптацію до нового головного тренера Арне Слота, але цей час обмежився неповною літньою підготовку через турніри збірних — насправді ж нідерландець став просто ідеальною заміною для легендарного німецького фахівця у стилістичному аспекті футболу. Просто погляньте на результати Ліверпуля — лиге одна поразка у цьому сезоні від Ноттінгем Форест з урахуванням УСІХ турнірів та доволі неочікуване для багатьох комфортне лідерство в АПЛ після 14 турів із відривом у сім очок від конкурентів.

Утім, всі ці систематичні успіхи Ліверпуля не відміняють й факт того, що підопічні Арне Слота й близько не є ідеальною та непереможною силою, як це може здаватися на перший погляд виключно за результатами. Багато переможних матчів "червоних" у цій кампанії були "на тоненького" із характерними проблемами протягом гри, та й із урахуванням рівня ротації виникають логічні побоювання, що Ліверпуль банально може не вистачити фізично на всю дистанцію продовжувати в тому темпі. Тому так, з одного боку у нас є впевнені перемоги над кризовими Манчестер Сіті і мадридським Реалом, а з іншої — відверто хаотичні виступи проти Саутгемптона і Ньюкасла, де здавалося, що тренерський штаб Слота взагалі ніяк не контролював ситуацію на полі, поклавшись на високий клас виконавців та їхній характер.