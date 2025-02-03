Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 3 лютого і розпочнеться о 22:00.

У рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає лондонське протистояння між Челсі та Вест Гемом, яке відбудеться на стадіоні Стемфорд Брідж.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

ПОНЕДІЛОК, 3 ЛЮТОГО, 22:00. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Позиції Челсі у турнірній таблиці АПЛ за останні кілька останнії тижнів помітно погіршилися. Якщо раніше команда Енцо Марески, незважаючи на категоричні та публічні заяви свого головного тренера, була в лідерах та в теорії, з урахуванням вражаючої форми, могла поборотися за чемпіонський титул, то зараз ситуація докорінно змінилася.

Як і раніше, головним завданням для "пенсіонерів" залишається підсумковий фініш у четвірці найкращих команд ліги, що, заради справедливості, і близько не є гарантією для лондонців. І тут головна проблема не в тому, що Челсі раптом став погано грати — головна причина полягає в тому, що Мареска в певний момент сезону зустрівся з низкою кадрових проблем, які торкнулися центру оборони. А якщо немає звичного центру захисту – втрати очок не могли змусити себе довго чекати.

Ситуація Вест Гема щодо турнірного ставища більш складна: протягом поточного сезону "молотобійці" встигли змінити Хулена Лопетегі на Грема Поттера на посаді головного тренера першої команди через незадовільне місце у таблиці АПЛ. Тим не менш, здається, головна проблема такого становище була не в Лопетегі, а в різкій зміні вектору розвитку клубу, згідно з якою керівництво Вест Гема вирішило відмовитися від багаторічного прагматичного футболу Моєса на користь більш атакувальному та ефектному футбольному стилю.

На конвертацію таких змін у системний результат у будь-якому випадку потрібен час, якими б цікавими та теоретично підходящими виконавцями у тебя не був наповнений склад, тому зараз ми бачимо Вест Гем якщо не в претендентах на виліт, то команду, що знаходиться у нижній частині таблиці, що, звісно, не відповідає амбіціям верхівки клубу. Час, час і ще раз час. Майбутній суперник "молотобійців" тим чи іншим чином підтверджує цю тезу.