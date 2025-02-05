Англія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку Кубка Англії між Ньюкаслом та Арсеналом.

Сьогодні, 5 лютого, відбудеться матч-відповідь чвертьфіналу Кубка Англії, у якому Ньюкасл прийматиме лондонський Арсенал.

Особливістю півфінального раунду цього турніру є те, що він складається з двох матчів, які поміж собою розділяє приблизно один календарний місяць. У сучасному англійському футболі — це дуже багато часу. Але великою є й перевага "сорок", яку вони собі забезпечили на початку року в грі на Емірейтс, яка "канонірам" непогано вдавалась за змістом, але геть не вийшла в плані підсумкового результату.

НЬЮКАСЛ — АРСЕНАЛ (ПЕРШИЙ МАТЧ — 2:0)

СЕРЕДА, 5 ЛЮТОГО, 22:00. СЕНТ-ДЖЕЙМС-ПАРК, НЬЮКАСЛ. САЙМОН ГУПЕР — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA

Відігравати відставання за ходом гри в цьому сезоні Арсенал полюбляє, м’яко кажучи, не дуже, бо якщо початковий план Мікеля Артети не спрацьовую, команда може так і не знайти себе в подальшому. Але це лише контекст одного протистояння, тоді як двоматчева серія — це вже геть інша історія, і ця перевага в два м’ячі на користь Ньюкасла, це, звісно, дуже гарний гандикап для підопічних Едді Гау, здобутий у надзвичайно прагматичному "північному" стилі, але геть не вирішальний.

Банально — усе може змінити якийсь випадковий швидкий м’яч гостей на початку гри, а далі вже почнеться справжня магія кубового протистояння, яке ще дуже далеке від остаточного вирішення. І настрій у Арсеналу зараз відповідний — ще б пак, знищили ненависний Манчестер Сіті на Емірейтс минулими вихідними (5:1)! Хто б після такого не був на позитивній хвилі?

Букмекери віддають перевагу Арсеналу в матчі проти Ньюкасла. При цьому, коефіцієнт на перемогу команду Артети — 1.95, а на "сорок" — 4.25. Також можна поставити на результативний футбол ("Обидві заб'ють") із показником 1.67.

Але й ресурсів та гра забрала чимало, а отже "каноніри" знову опиняються в ситуації, яка передувала тому самому першому матчу проти "сорок". Виключення становить лише те, що вже чотири гри поспіль вони не втрачали очок на всіх фронтах, тоді як на той момент уже була нічия проти Брайтона (1:1), а після — поразка ще й від Манчестер Юнайтед у Кубку Англії в серії пенальті, тож комусь, можливо, могло здатись, що цього року Арсенал не робить ставку на кубкові турніри.

Проте як її не робити, якщо в чемпіонаті Ліверпуль і досі справляє враження головного фаворита чемпіонських перегонів, тож краще вже перестрахуватись якимось Кубком, тим паче, що у випадку з Кубок ліги вже було досягнути півфіналу, а отже й вирішальна гра на Вемблі десь одночасно й поруч, але в той саме час і на відстані, як мінімум, і як хотілося б лондонцям, трьох голів.

А тим часом Ньюкасл останнім часом дуже полюбляє забивати у ворота своїх суперників, тож на цих двох пропущених Арсенал може й не втриматись надовго. Результативна форма Александера Ісака дає про себе знати, але це теж не абсолютна величина. Борнмут та Фулгем (2:1) можуть розповісти, як долати "сорок" навіть на їхньому полі, причому "вишні" ще й зробили це з таким рахунком, який повністю задовольнить Арсенал (4:1).

Відповідно й почуватиметься не до кінця впевненою в собі й команда Едді Гау, перед якою, напевно, стоїть завдання потрапити до єврокубків за підсумками цього сезону, але в четвірці фаворитів Ньюкасл наразі, вочевидь, ще рано бачити, тоді як п’яту сходинку постійно тримає хтось із "зайвих" грандів, а от місцем у Лізі конференцій через чемпіонат можна десь і пожертвувати, якщо на обрії ще цілком досяжний більш короткий шлях. Ну й на Вемблі "сороки" завітати можуть не кожного дня чи навіть року, тож серед четвірки півфіналістів вони явно не найменш мотивовані.

Орієнтовні склади

Ньюкасл: Поуп — Лівраменто, Ботман, Шер, Голл — Тоналі, Гімараес, Жоелінтон — Мерфі, Ісак, Гордон.

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс — Мартінеллі, Гаверц, Троссар.

Не зіграють: Барнс, Ласселс, Вілсон, Жоелінтон — Томіясу, Вайт, Жезус, Сака, Нето.

Поточна форма команд

Очні зустрічі

Якщо говорити про особисті зустрічі, то команди зіграли між собою 195 матчів, із яких Ньюкасл виграв 71, а Арсенал — 85, нічию зафіксовано 39 разів. Статистика забитих м'ячів також на користь "канонірів" — 250:290.