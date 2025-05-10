Англія

Іспанець вже підбиває підсумки сезону.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловися про результати своєї команди в АПЛ та Лізі чемпіонів. Цитує іспанського фахівця BBC.

"У Лізі чемпіонів ми зробили крок вперед, тому що ми виступили краще, ніж минулого сезону. Але не так, як ми хочемо, тому що наша мета — виграти трофей. У Прем'єр-лізі, навпаки, ми зробили крок назад, за очками, які набрали. Зрозуміло, що ми виступили не так добре, як минулого сезону — це очевидно.

Виліт від ПСЖ? Я перевірив всю статистику. Вона в нас була найкраща, тож усе дуже зрозуміло. Але справа не в імовірності перемоги, а в тому, щоб зробити її реальністю і зробити її значущою. Коли ви дивитеся на найважливішу статистику, яку я вам зазвичай даю, найкраща закономірність для перемоги у футбольних матчах кришталево зрозуміла — хто був кращим.

Ми стали ще ближче до успіху. Якщо ви стикаєтеся з ПСЖ, однією з найкращих команд, і вони вас розтрощують, то ви знизуєте руки. Коли ви граєте так само, як вони, і душите їх так, як зробили ми, і цього однаково недостатньо, тому що все пішло не так, як вам хотілося, тоді ви повинні це прийняти, такий футбол", — заявив Артета.

Раніше повідомлялося, що Арсенал встановив особистий антирекорд у кубкових змаганннях.