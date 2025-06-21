Французький ПСЖ впритул наблизився до трансферу центрального захисника англійського Борнмута Іллі Забарного. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, після чергової відмови від англійського клубу продати 22-річного українця, ПСЖ оперативно направив покращену пропозицію "вишням" та наразі знаходиться на фінальній стадії переговорів щодо трансферу Забарного.

Зазначається, що угоду буде укладено найближчим часом.

Контракт гравця з "вишнями" розраховано до кінця червня 2029-го року. Трансфермаркт оцінює його у 42 млн. євро.

Минулого сезону Ілля Забарний відіграв за Борнмут 39 матчів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Борнмут вдруге відмовив ПСЖ у трансфері Забарного.