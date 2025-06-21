Англія

Українець наближається до Парижу.

Французький ПСЖ впритул наблизився до трансферу центрального захисника англійського Борнмута Іллі Забарного. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, після чергової відмови від англійського клубу продати 22-річного українця, ПСЖ оперативно направив покращену пропозицію "вишням" та наразі знаходиться на фінальній стадії переговорів щодо трансферу Забарного.

Зазначається, що угоду буде укладено найближчим часом.

Контракт гравця з "вишнями" розраховано до кінця червня 2029-го року. Трансфермаркт оцінює його у 42 млн. євро.

Минулого сезону Ілля Забарний відіграв за Борнмут 39 матчів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Борнмут вдруге відмовив ПСЖ у трансфері Забарного.