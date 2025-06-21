Українець наближається до Парижу.
Ілля Забарний, getty images
21 червня 2025, 13:20
Французький ПСЖ впритул наблизився до трансферу центрального захисника англійського Борнмута Іллі Забарного. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, після чергової відмови від англійського клубу продати 22-річного українця, ПСЖ оперативно направив покращену пропозицію "вишням" та наразі знаходиться на фінальній стадії переговорів щодо трансферу Забарного.
Зазначається, що угоду буде укладено найближчим часом.
Контракт гравця з "вишнями" розраховано до кінця червня 2029-го року. Трансфермаркт оцінює його у 42 млн. євро.
Минулого сезону Ілля Забарний відіграв за Борнмут 39 матчів та віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Борнмут вдруге відмовив ПСЖ у трансфері Забарного.