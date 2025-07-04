Англія

Ювентус відкритий до продажу гравця збірної США за 15 мільйонів євро.

Трансфер Тімоті Веа знову на порядку денному. Після того як американець відхилив пропозицію від Ноттінгем Форест, одразу кілька клубів з Прем’єр-ліги, включаючи Тоттенгем та Евертон, активно включились у боротьбу за вінгера Ювентуса.

Втім, шлях до АПЛ для Веа може бути не таким простим: згідно з повідомленнями FootMercato, Марсель та Монако також стежать за ситуацією навколо гравця та готові вступити в конкуренцію за його підпис. Утім, жоден із французьких клубів поки не зробив конкретної пропозиції.

25-річний Веа не зміг здобути довіру в нового головного тренера Ювентуса Ігора Тудора. Гравець не потрапив до складу команди на вирішальні матчі Клубного чемпіонату світу проти Манчестер Сіті та Реала, що лише поглибило чутки про його швидкий відхід. Агент гравця назвав рішення залишити Веа поза складом ганьбою.

Американський футболіст, який приєднався до Ювентуса у 2023 році з Лілля, провів 78 матчів за туринський клуб: сім голів та сім результативних передач. Контракт Веа діє до 2027 року, однак клуб відкритий до продажу, встановивши ціну на рівні 15 мільйонів євро (приблизно 13 млн фунтів або 17 млн доларів).

Окрім Тоттенгема та Евертона, раніше інтерес до Веа також проявляв Лідс Юнайтед, хоча наразі активність «павичів» знизилася. У Франції ж Марсель залишається найбільш зацікавленим клубом, хоч і ризикує програти боротьбу за американця більш ресурсним англійським командам.