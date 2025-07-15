Англія

Легендарний івуарієць увійшов до штабу Пепа Гвардіоли на постійній основі після вдалого досвіду на Клубному чемпіонаті світу.

Манчестер Сіті офіційно підтвердив, що Коло Туре увійшов до тренерського штабу Пепа Гвардіоли на постійній основі, повідомляє пресслужба клубу.

44-річний колишній захисник збірної Кот-д’Івуару, який раніше допомагав Сіті здобувати чемпіонські титули як гравець, виконував обов’язки асистента головного тренера під час Клубного чемпіонату світу цього літа. Тепер він залишиться в першій команді вже на постійній основі.

Минулого сезону Туре працював у структурі Академії Манчестер Сіті як асистент головного тренера U-18. Разом з Олівером Рейссом він допоміг юнакам виграти титул у Прем'єр-лізі U-18 Північ, дійти до фіналу Кубка Англії серед молоді та фіналу національного чемпіонату, де команда поступилася Астон Віллі.

Коло має і зовнішній досвід тренерської роботи — він працював у національній збірній Кот-д’Івуару, а також у штабі Брендана Роджерса у Селтіку та Лестер Сіті. Перед поверненням до Манчестер Сіті також очолював Віган Атлетік.

Директор з футболу Манчестер Сіті Уго Віана прокоментував призначення:

“Ми раді, що Коло приєднався до тренерського штабу першої команди на постійній основі. Він приносить безцінний досвід, глибоке розуміння клубу та позитивну енергію, яка заряджає всіх навколо".

Клуб побажав Туре успіхів у новій ролі та висловив впевненість, що його призначення допоможе ще краще інтегрувати молодих гравців Академії Ман Сіті до першої команди.