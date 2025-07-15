Легендарний івуарієць увійшов до штабу Пепа Гвардіоли на постійній основі після вдалого досвіду на Клубному чемпіонаті світу.
Коло Туре, ФК Ман Сіті
15 липня 2025, 21:21
Манчестер Сіті офіційно підтвердив, що Коло Туре увійшов до тренерського штабу Пепа Гвардіоли на постійній основі, повідомляє пресслужба клубу.
44-річний колишній захисник збірної Кот-д’Івуару, який раніше допомагав Сіті здобувати чемпіонські титули як гравець, виконував обов’язки асистента головного тренера під час Клубного чемпіонату світу цього літа. Тепер він залишиться в першій команді вже на постійній основі.
Минулого сезону Туре працював у структурі Академії Манчестер Сіті як асистент головного тренера U-18. Разом з Олівером Рейссом він допоміг юнакам виграти титул у Прем'єр-лізі U-18 Північ, дійти до фіналу Кубка Англії серед молоді та фіналу національного чемпіонату, де команда поступилася Астон Віллі.
Коло має і зовнішній досвід тренерської роботи — він працював у національній збірній Кот-д’Івуару, а також у штабі Брендана Роджерса у Селтіку та Лестер Сіті. Перед поверненням до Манчестер Сіті також очолював Віган Атлетік.
Директор з футболу Манчестер Сіті Уго Віана прокоментував призначення:
“Ми раді, що Коло приєднався до тренерського штабу першої команди на постійній основі. Він приносить безцінний досвід, глибоке розуміння клубу та позитивну енергію, яка заряджає всіх навколо".
Клуб побажав Туре успіхів у новій ролі та висловив впевненість, що його призначення допоможе ще краще інтегрувати молодих гравців Академії Ман Сіті до першої команди.