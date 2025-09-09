Англія

Майбутнє португальського наставника залишається під питанням через напружені стосунки з власником клубу.

Головний тренер Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту може залишити свій пост, повідомляє Football Insider. У клубі тривають кризові переговори щодо майбутнього 51-річного португальського фахівця.

За інформацією джерела, напруженість у відносинах між Ешпіріту Санту та власником клубу Евангелосом Маринакісом зростає. Якщо сторони не дійдуть згоди найближчим часом, керівництво може ухвалити рішення про звільнення тренера.

Водночас якщо ситуація не погіршиться, наставник має всі шанси продовжити роботу. Раніше Ешпіріту Санту заявляв, що чутки про його можливе звільнення не відповідають дійсності.

Португальський спеціаліст очолив Ноттінгем Форест у грудні 2023 року. Під його керівництвом команда завершила минулий сезон на сьомому місці в АПЛ і пробилася до єврокубків.

Нагадаємо, цього літа Форест орендував у Арсеналу українського захисника Олександра Зінченка.